تجديد عضوية المسحل في الانضباط الآسيوية وانضمام الدكتور بانصر للجنة مراقبة أهلية المشاركة

الرياض(صدى):

هنأ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والدكتور خالد بانصر بعد صدور قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتجديد عضوية المسحل في لجنة الانضباط والأخلاق، وانضمام بانصر إلى عضوية لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك بناءً على توصية المجلس التنفيذي في الاتحاد الآسيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس ، وحضره رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي والأمين العام إبراهيم القاسم، وتم خلاله الإعلان عن أسماء ونواب وأعضاء اللجان القضائية في الاتحاد القاري، حيث سيتم إعلان تشكيل باقي اللجان خلال الفترة المقبلة.

وتمنى السبيعي التوفيق لياسر المسحل والدكتور خالد بانصر، مؤكدًا بأن السيرة الذاتية والخبرات العملية لهما تعزز من الثقة في نجاحهما بما يسهم في رفع اسم المملكة في التمثيل القاري والدولي، مقدماً في هذا الصدد باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة للرياضة على دعمه واهتمامه لما فيه مصلحة كرة القدم السعودية.