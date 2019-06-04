يوفنتوس يبدأ مفاوضاته مع خليفة ” أليجري “

ماجد محمد(صدى):

أكدت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، أن فريق يوفنتوس يستعد للتعاقد مع ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي، لقيادة الفريق في الفترة القادمة.

وقالت صحيفة ” توتو سبورت ” الإيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق أبدى ترحيبه بالتعاقد مع ” ساري ” ، مؤكدًا أنه يعتمد على طريقة لعب هجومية عكس طريقة ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق للفريق.

وكان يوفنتوس قد أعلن أن الموسم الماضي هو آخر موسم لـ ” أليجري ” مع أبناء السيدة العجوز، ويبحث عن الفريق عن مدرب على مستوى عالي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن العديد من الصحف قد ربطت اسم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي بالفريق، قبل أن يخرج الأخير لنفي تلك الأنباء ويؤكد أنه مستمر مع فريقه الإنجليزي.