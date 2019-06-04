بالفيديو.. لقطة مضحكة تنهي مباراة بالدوري الروسي للسيدات

ماجد محمد(صدى):

سجلت مباراة سيسكا موسكو وتوربيدو بالدوري الروسي للسيدات، واقعة طريفة بعدما تعرضت إحدى لاعبات سيسكا موسكو للإصابة.

وتعرضت إحدى لاعبات سيسكا موسكو للإصابة في الوقت بدل الضائع، ولم تستطع إكمال المباراة ليطالب الحكم النقالة الطبية لإخراج اللاعبة من الملعب، لكن زميلتها إلفيرا تودوا قامت بحملها على زراعيها إلى خارج الملعب في لقطة طريفة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.

وانتهت المباراة بفوز سيسكا موسكو برباعية نظيفة، ليواصل الفريق تصدر البطولة برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق لوكوموتيف أقرب المنافسين.