أهانتني وضربتني.. زوج يروي تفاصيل رفع دعوى نشوز ضد زوجته

القاهرة(صدى):

روى شاب يبلغ الثلاثين من عمره، مأساته مع زوجته التي جعلته يتجه للقضاء لتحرير دعوى نشوز ضدها، نظرًا للإهانة المستمرة له أمام أهله وأصدقائه.

بدأ الشاب تفاصيل الواقعة أمام محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن زواجه من تلك السيدة كان أكبر خطأ ارتكبه في حياته، لأنها حولت حياته إلى جحيم.

وأضاف أن زوجته عنيفة غليظة اللسان تتعمد إهانته أمام أهله وأسرته بدون سبب واضح، مشيرًا إلى أنه حاول تعديل سلوكها في أكثر من مرة لكنه فشل.

وأشار إلى أنه في إحدى الأيام اعتدت عليه بالضرب أمام والدته، مما تسبب في حزن كبير لها أصابها بجلطة في المخ كادت أن تفقد حياتها بسببها.

وأكمل أنه اتجه للقضاء للحصول على حقوقه محررًا عدة دعاوى قضائية ضدها، فضلاً عن دعوى النشوز لإثبات عنفها ضده.