” النمر ” محذرا: إذا رأيت أحد يتثاءب انسحب بهدوء

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أسباب التثاوب بشكل كبير لدى بعض الأشخاص.

وأكد ” النمر ” أن التثاوب له عدة أسباب، منها ” قبل وبعد النوم، الطفش، شدة الإرهاق، رؤية من يتثاءب، قصور تروية القلب، التصلب اللويحي ” ، بالإضافة إلى وجود أنه قد يكون من الأعراض الجانبية للأدوية النفسية.

وقال في نصيحة له ” إذا كنت تتحدث مع شخص ما في موضوع مهم بالنسبة لك ورأيته يكثر من التثاؤب؛ فانسحب بهدوء وزُرْه في وقت آخر “.

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