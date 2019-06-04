رجل يلقي طفلًا من الطايق الثالث بعد فشله في استلطاف النساء

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية، بالسجن 19 عامًا على رجل إثر اعترافه برميه طفلا (5 سنوات) من شرفة في الطابق الثالث، لمركز تسوق.

وأوضح الجاني، أن قصد المركز بنية قتل أحد ما، فاختار الطفل المسكين، وألقاه من الطابق الثالث، في حين أكد أهل الضحية خلال المحاكمة أن الفاعل قام بالقتل عمدا.

وأفاد الجاني في التحقيق، أنه كان يحاول استلطاف نساء في المركز التجاري، وعندما باءت جميع محاولاته بالفشل، ” تسبب ذلك في جعله عدوانيا ” ، وأراد أن يقتل شخص ما.

ونجا الطفل من الموت بأعجوبة، بعد أن ألقي به من ارتفاع 12 مترا، لكنه خضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يستقر وضعه.