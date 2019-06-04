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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة أضم مساء اليوم

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة أضم مساء اليوم
حامد العمري (صدى):

هطلت مساء اليوم ، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، شملت المحافظة والمراكز التابعة لها ” الجائزة ، المرقبان ، ربوع العين ، حقال ” وضواحيها ، وارتوت الأرض إثر الأمطار، وسالت بعض الأودية والشعاب.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت أهالي منطقة مكة المكرمة ” أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، تربة، رابغ، ميسان ” ، من هطول أمطار غزيرة يصاحبها أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية وتساقط للبرد والسيول ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم الثلاثاء من الساعة 12.00 للساعة 20.00 من نفس اليوم.


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