حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض(صدى):

كشف مركز طقس العرب، عن حالة الطقس الليلة وغدًا الأربعاء على مناطق المملكة.

وأوضح المركز، أن الطقس الليلة سيكون دافئا ويميل للحرارة في شمال وغرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال.

وأضاف: وتكون الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتهطل زخات رعدية من الامطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال.

أما طقس غد الأربعاء، أفاد بأنه سيكون حارًا خاصة في شمال وغرب المملكة ومعتدل فوق الجبال الجنوبية، فيما تهطل زخات رعدية من الامطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال الغربي