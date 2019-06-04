هنا شيحة تثير حيرة الجمهور حول علاقتها بزوجها

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية هنا شيحة الجدل، بعد مشاركتها في العرض الخاص لفيلم ” الممر ” بطولة زوجها الفنان أحمد فلوكس.

ودعمت هنا شيحة زوجها أحمد فلوس من خلال الإشادة بفيلم الممر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة ” شكراً على اول فيلم حربي مصري حقيقي .. فيلم يخليك تفهم يعني ايه وطنيه وحب الوطن .. محتاجين أفلام اكتر تحكي عن تاريخنا الحربي بشكل حقيقي زي ده انتاج ضخم يحترم المشاهد “.

وفي اتجاه آخر، لم تظهر هنا شيحة بجانب أحمد فلوكس في العرض الخاص للفيلم بل بقيت بعيدة، ولم تضع خاتم الزواج، ليحتار الجمهور في علاقتهما هل وصلت إلى الطلاق أم لا .

فيلم ” الممر ” بطولة كل من ” أحمد فلوكس، أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، ومحمد الشرنوبي ” ، بالإضافة إلى الضيوف الشربف مثل شريف منير وهند صبري.