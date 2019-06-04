ولادة مكة تحتفل بأول ايام عيد الفطر السعيد مع مرضاها المنومين

حسين العلي(صدى):

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور / وائل بن حمزة مطير نظم مستشفى الولادة والأطفال بمكة في أول أيام عيد الفطر السعيد جولة معايدة المرضى المنومين لمشاركتهم فرحة العيد.

كما رافق المدير العام سعادة مساعد المدير العام للخدمات العلاجية / د. حاتم خوقير و مدير إدارة المستشفيات / د . نزار باوهاب .

كما جاء ذلك بحضور مدير مستشفى الولادة والأطفال الدكتور /أحمد غيث المحمادي والمدير الطبي الدكتور/هلال المالكي ومدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة الأستاذ/ حمد العتيبي ومدير ادارة الخدمة الإجتماعية بصحة مكة المكرمة رأفت عبدالغني وعدداً من رؤساء الإدارات بالشؤون الصحية.

كما شارك في هذه المبادرة كلاً من إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بقيادة الأستاذة زينة الفدح وقسم تجربة المريض بقيادة

الأستاذ محمد المالكي وقسم التغذية العامة وقسم الخدمة الإجتماعية

وبهذه المناسبة أبان الدكتور/ المحمادي أن الجوله كانت بمثابة مشاركة الفرحة للمرضى المنومين بالمستشفى، والذين لم تسمح لهم ظروفهم الصحية بالتواجد مع أسرهم وذويهم والإحتفال بعيد الفطر

سائلاً الله لجميع المرضى الشفاء العاجل وأن يقضوا بقية أيام العيد مع الأهل خارج المستشفى وهم ينعمون بالصحة والعافية.

الجدير بالذكر أنه تم فتح باب الزيارة لأسر ذوي المرضى المنومين بالمستشفى من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً خلال الثلاث الأيام الأولى من عيد الفطر السعيد.