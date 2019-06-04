السفارة في الفلبين تواصل جهودها لكشف غموض اختفاء أحد المواطنين

مانيلا(صدى):

بدأت السفارة السعودية في الفلبين، مباحثاتها لكشف ملابسات اختفاء المواطن عبدالله خالد الشريف، أثناء رحلة طيران تدريبية.

وأكدت السفارة السعودية، أن السفير عبدالله بن ناصر البصيري، طالب الجهات المختصة في الفلبين بسرعة كشف ملابسات اختفاء المواطن السعودي.

وأضافت السفارة أن “البصيري” التقى اليوم الثلاثاء، برئيس المراسم بالقصر الجمهوري الفلبيني لمناقشة أزمة المواطن عبدالله خالد، والتحقق من عمليات البحث التي تجريها الجهات الفلبينية.

وطالب السفير السعودي بتكثيف جهود البحث على كافة المستويات لسرعة العثور على المواطن السعودي ومدربه الفلبين بعد اختفائهما معًا.

يذكر أن السفارة السعودية قد أعلنت من قبل، انتقال وفد من السفارة إلى جزيرة ” ميندور ” لمتابعة عمليات البحث عن المواطن عبدالله خالد الشريف، بعد فقدان اختفاءه وفقدان الاتصال به أثناء رحلة الطيران التدريبية.