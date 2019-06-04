معايدة المرضى المنومين بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب، صباح اليوم ( الثلاثاء ) أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ حفل معايدة للمصابين بالمواجهات على الحدود الجنوبية من منسوبي القوات المسلحة، من الذين يتلقون العلاج في المستشفى؛ بحضور مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن / عبدالله بن أحمد الشمراني ونقل لهم خلال الزيارة تهاني ومعايدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسعادة قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري بمناسبة عيد الفطر المبارك, وقدّم لهم الهدايا المعدة بهذه المناسبة، وتمنى لهم إكمال فرحة العيد بين أهلهم وذويهم، وأن يمن الله عليهم بالشفاء ومغادرة المستشفى، مشيدًا بمواقفهم الشجاعة للدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم .

وقد رافقه خلال هذه الزيارة مدير مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب العميد الدكتور عبدالله بن صالح العتيبي، والمدير الطبي الدكتور يحيى القحطاني، وعدد من رؤساء الأقسام الإدارية والطبية بالمستشفى بمعايدة المرضى المنوّمين على الأسرة البيضاء بجميع أقسام المستشفى ومشاركتهم فرحة العيد كما هو متبع في هذه المناسبات، هناؤهم خلالها بالعيد بالفطر المبارك وقدَّموا لهم الهدايا المعدة لهذه المناسبة السعيدة، واطمأن على حالتهم الصحية متمنياً لهم بالشفاء العاجل، وأن يعيد الله عليهم العيد وهم ينعمون بثوب الصحة والعافية.

كما تمت مشاركة الزوار فرحتهم بالعيد بتقديم الهدايا والورود وأتاحت إدارة المستشفى المجال أمام الزوار من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً وعلى مدى ثلاثة أيام لزيارة مرضاهم ومشاركتهم فرحة العيد السعيد .