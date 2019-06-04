سمو أمير عسير يتقدم المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك

محمد بن طحيطح(صدى):

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الملك فيصل بأبها.

وأم المصلين خطيب الجامع الشيخ أيمن الحسن النعمي الذي استهل خطبته بالتكبير والتهليل وحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة الدائمة التي شرعها الله لعباده، وسخرها لهم، موضحاً أن هذا اليوم يومٌ شريف فضله الله وشرفه وكرمه وجعله عيداً سعيداً لكل مسلم يفيض فيه على المؤمنين من جوده وكرمه وقد وفقهم سبحانه لإتمام صيام رمضان، مستبشرين فرحين بما من الله به عليهم بهذه النعمة العظمية.

وقال الشيخ النعمي أن للعيد معانٍ سامية ومقاصد عالية ومنافع وحقائق جمّة من أولها العقيدة الصحيحة الصافية التي هي أعظم نعمة، ويتضمن العيد تهذيب الخلق وتقويم السلوك والحلم والتواصل والتسامح وتنقية القلوب من الغل والضغائن والترابط الأخوي والاجتماعي بين نسيج المجتمع الواحد.

وأبان الشيخ النعمي أن المملكة تعيش نعمة عظيمة وهي نعمة الأمن والإيمان والصفاء والاجتماع واللحمة الوطنية المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، داعياً الله أن يرحم الشهداء وأن ينصر الجنود المرابطين على حدود هذه البلاد الطاهرة .

وعقب الصلاة استقبل سمو أمير منطقة عسير جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من أصحاب الفضيلة والقضاة ومنسوبي القوات المسلحة ومديري الإدارات الحكومية، وأهالي المنطقة الذين قدّموا لسموه التهاني بهذه المناسبة بصالة الاحتفالات الرئيسية بحي الخالدية بأبها.

وبادل سموه الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد قادتها وأمنها إنه على ذلك قدير.

وتحدث سمو الأمير تركي بن طلال للحضور عن نجاح القمة العربية التي شهدتها أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة، داعياً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لما يحبه ويرضاه، واختتم سموه حديثه عن المستقبل المشرق الذي ستشهده المنطقة خلال الفترة القادمة بتوجيهات قائد البلاد وعضيده سمو ولي العهد حفظهما الله، ثم تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.