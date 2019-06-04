رودريغيز يرحل عن بايرن ميونيخ

نواف السالم(صدى):

أكد كارل هاينز رومينيغه، رئيس المجلس الرياضي لفريق بايرن ميونخ الألماني، رحيل الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، عن صفوف النادي البافاري، مشيراً إلى أنه لن يُفعل حق شرائه من ريال مدريد، مقابل 42 مليون يورو.

وقال رومينيغه لصحيفة (سبورت بيلد) الألمانية: ” القرار بشأن خاميس مُتخذ منذ البداية. لقد قال لي في اتصال إنه يريد مطالبة النادي بعدم تفعيل حق الشراء، في هذه الظروف لن يكون لبقائه في الفريق معنى، هو يريد اللعب وأن يصبح أساسيًا، وهنا لا شيء مضمون ” .

وأنضم خاميس لبايرن في يوليو 2017 على سبيل الإعارة لموسمين من ريال مدريد، بناء على طلب المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق للبايرن، ولكن كثرة الإصابات التي تعرض لها النجم الكولومبي، أدت إلى جلوسه احتياطياً في العديد من المباريات، تحت قيادة يوب هاينكس، المدرب الحالي للفريق الألماني.

يذكر أن رودريغيز سيعود إلى صفوف ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة، إلا أن الميرينغي يرغب في بيعه لأحد الأندية الإنجليزية أو الإيطالية، التي تسعى للحصول على خدماته.