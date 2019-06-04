الأهلي يحسم الجدل حول رحيل السومة إلى الهلال

ماجد محمد(صدى):

نفى مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلي، اقتراب رحيل المحترف السوري عمر السومة، إلى صفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل، قد أعلن أن السومة على أعتاب الانضمام إلى صفوف نادي الهلال، على الرغم من تبقي له موسمين في عقده مع الأهلي، وذلك في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، في الوسط الرياضي.

وأنضم المهاجم السوري صاحب الـ30 عامًا، لصفوف الأهلي في يوليو 2014 الماضي، قادمًا من القادسية الكويتي، بعقد يمتد حتى يونيو 2020، قبل أن يُمدد تعاقده لموسم إضافي.

الجدير بالذكر، أن السومة شارك منذ ارتدائه قميص الأهلي في 150 مباراة، أحرز خلالها 142 هدفًا، وتمكن من صناعة 21 تمريرة حاسمة لزملائه.