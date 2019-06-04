بالفيديو.. ” ترامب ” يغرق في نومه أثناء خطاب الملكة إليزابيث

لندن(صدى):

سقط دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في موقف محرج بعدما غلب عليه النعاس أثناء خطاب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، على خلفية زيارته وعدد من أفراد عائلته للمملكة المتحدة.

والتقطت عدسات الكاميرات صورًا لترامب بعدما غلب عليه النعاس أثناء خطاب الملكة إليزابيث الثانية، محاولاً تجميع قواه والانتباه للخطاب تجنبًا للإحراج.

وأكدت الملكة إليزابيث في كلمتها على التعاون المتبادل بين أمريكا وبريطانيا والمصالح المشتركة والعلاقات القوية التي تجمع البلدين.

وأضافت أن تحالف أمريكا وبريطانيا ساعد على ضمان سعادة الشعوب لسنين قادمة، مؤكدة أن ذلك الأمر سيستمر لفترة طويلة.

يذكر أن زيارة الرئيس الأمريكي وعائلته بدأت يوم الاثنين الماضي، وقام بعدة جولات في قصر “باكينغهام” في لندن، فضلاً عن المأدبة الرسمية التي تم إعدادها لهم.

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