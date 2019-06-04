بالفيديو.. الفنانة أحلام تسدد دين عن أب لديه 7 أبناء عبر ” فُرجت “

أميرة خالد(صدى):

سددت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، دين يبلغ أكثر من 87 ألف ريال، عن أب لديه 7 أبناء، في لفتة إنسانية طيبة منها.

وقررت الفنانة أحلام، تسديد الدين عن الأب، الذي قضى في السجن عامين، وذلك ضمن مبادرة ” فرجت ” .

ووثق مقطع فيديو الأب السجين بعد الإفراج عنه، وهو يحتضن أبناءه، فرحاً بخروجه من السجن والعودة إليهم.

وتفاعلت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” مع قصة السجين، بعد أن علمت بقصته، لتقرر تسديد الدين عنه، ليفرج عنه سريعاً.