بالفيديو.. الفنانة أحلام تسدد دين عن أب لديه 7 أبناء عبر ” فُرجت “
سددت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، دين يبلغ أكثر من 87 ألف ريال، عن أب لديه 7 أبناء، في لفتة إنسانية طيبة منها.
وقررت الفنانة أحلام، تسديد الدين عن الأب، الذي قضى في السجن عامين، وذلك ضمن مبادرة ” فرجت ” .
ووثق مقطع فيديو الأب السجين بعد الإفراج عنه، وهو يحتضن أبناءه، فرحاً بخروجه من السجن والعودة إليهم.
وتفاعلت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” مع قصة السجين، بعد أن علمت بقصته، لتقرر تسديد الدين عنه، ليفرج عنه سريعاً.
فيصل[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 20 دقيقة
جزاها الله الف خير
نقدر كل شخص يكون به جوانب راقيه
ومضيئه