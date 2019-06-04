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بالفيديو.. الفنانة أحلام تسدد دين عن أب لديه 7 أبناء عبر ” فُرجت “

بالفيديو.. الفنانة أحلام تسدد دين عن أب لديه 7 أبناء عبر ” فُرجت “
أميرة خالد(صدى):

سددت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، دين يبلغ أكثر من 87 ألف ريال، عن أب لديه 7 أبناء، في لفتة إنسانية طيبة منها.

وقررت الفنانة أحلام، تسديد الدين عن الأب، الذي قضى في السجن عامين، وذلك ضمن مبادرة ” فرجت ” .

ووثق مقطع فيديو الأب السجين بعد الإفراج عنه، وهو يحتضن أبناءه، فرحاً بخروجه من السجن والعودة إليهم.

وتفاعلت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” مع قصة السجين، بعد أن علمت بقصته، لتقرر تسديد الدين عنه، ليفرج عنه سريعاً.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 574 ] نشر منذ 20 دقيقة

جزاها الله الف خير
نقدر كل شخص يكون به جوانب راقيه
ومضيئه

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