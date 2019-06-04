” كاف ” يؤجل قراره بشأن إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” ، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل قراره بشأن الأحداث التي وقعت في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019.

واجتمعت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة أحداث مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، يوم الجمعة الماضي.

وتقرر استكمال الاجتماع الطارئ، مساء اليوم الثلاثاء، عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” في العاصمة باريس.

يذكر أن مباراة نهائي دوري الأبطال انتهت بفوز الترجي التونسي، رغم عدم استكمال المباراة، بعد رفض الوداد استكمالها قبل لجوء الحكم لتقنية الفيديو، بعدما ألغى هدفًا في الدقيقة 60.

وتوقفت المباراة نحو ساعة نصف ساعة، وبعدها قرر الحكم الجامبي باكاري جاساما إنهاء المواجهة النهائية بانسحاب الفريق المغربي، واحتساب النتيجة لصالح الفريق التونسي وتتويجه باللقب القاري.