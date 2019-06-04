الأمير هاري ينتقم لزوجته ويتجنب دونالد ترامب

لندن(صدى):

أظهر الأمير هاري، تجاهلاً كبيرًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته إلى بريطانيا التي بدأت أمس الاثنين، وذلك انتقامًا لزوجته ميجان ماركل.

ولم يظهر الأمير هاري في مراسم استقبال الملكة إليزابيث الثانية لـ ” ترامب ” بقصر باكينغهام في لندن، محاولاً البقاء بعيدا عن الرئيس الأمريكي وزوجته في جولتهم.

جاء ذلك بعد وصف ” ترامب ” لميجان ماركل زوجة الأمير هاري بـ ” الكريهة ” ، وذلك بعدما وصفته الأخيرة بأنه مثير للخلاف وكراهيته للنساء في فترة حملته الإنتخابية السابقة.

كما تجنبت ” ماركل ” الاجتماع بالرئيس الأمريكي بحجة انشغالها بطفلها الرضيع، فضلاً عن تجنب زوجها أيضًا حضور أي اجتماع مع ترامب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي قد أكد مطلع الأسبوع الجاري أنه لم يصف ” ميجان ” بالكريهة، وأن تلك الأنباء جاءت من بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي تعمل على تزييف الأخبار.