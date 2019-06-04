هل أنت مرابط؟.. رئيس رقباء بالحد الجنوبي يرد على سؤال أحد المواطنين

علي القحطاني(صدى):

قدم جابر بن هويج آل فطيح اليامي، رئيس رقباء مرابط بالحد الجنوبي، تهنئة خاصة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على الجميع بالأمن والأمان.

ورد على سؤال أحد المواطنين الذي سأله هل هو مرابط، مؤكدًا أنه معيد وليس مرابط، مضيفًا أن العيد الحقيقي يكون بالدفاع على الوطن والدين تحت النيران على الحد الجنوبي.

وأكمل تهنئته للمواطنين قائلاً: ” كل عام والجميع بخير، عيدوا في آمان دون العقيدة والوطن، نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان وأن ينصرنا ” .

وأنهى حديثه بعدد من الأبيات الشعرية، حيث قال:

‏يا ناشدٍ عني مع زحمة العيد

أنا على الحد الجنوبي مرابط

الدين دونه هل عقيدة وتوحيد

والرافضي مع المجوسي يخابط

دون الوطن مع الرجال الصناديد

أهل الشجاعة بين فردٍ وضابط