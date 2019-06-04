رئيس ريال مدريد يتكفل برعاية نجل النجم الراحل خوسيه رييس

نواف السالم(صدى):

أظهر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، لافتة طيبة بعد وفاة نجم الكرة الإسبانية السابق خوسيه أنطونيو رييس في حادث سير مروع.

وقالت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، إن رئيس ريال مدريد أعلن تكفله برعاية وتطوير لوبيز نجل ” خوسيه ” ، حتى يسير على خطى والده في عالم كرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن ” بيريز ” أكد أنه سيتكفل برعاية صاحب الـ 11 عامًا الذي يلعب في نادي ليجانبي الإسباني، حتى يصل إلى 18 عامًا.

وجاءت البداية بتوقيع اللاعب على عقود إنضمامه لأكاديمية ريال مدريد، على أن يبدأ مع صفوف فريق الشباب من الموسم الكروي المقبل.

وكان خوسيه رييس قد توفي في حادث سير مروع عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، في خبر صادم لعشاق كرة القدم بشكل عام والكرة الإسبانية بشكل خاص.

يذكر أن ” خوسيه ” لعب في العديد من الأندية الإسبانية والإنجليزية، ويحمل العديد من الألقاب أبرزهم فوزه ببطولة الدوري الأوروبي 5 مرات، وما زال يحمل الرقم القياسي للفوز بتلك البطولة حتى الآن.