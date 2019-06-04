منح الصين استضافة كأس آسيا 2023 .. رسميًا

وكالات(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن منح الصين حق استضافة كأس آسيا 2023 بعد أن كانت المرشحة الوحيدة.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة: اسمحوا لي أن أكون أول المهنئين لجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الصيني لكرة القدم على استضافة كأس آسيا 2023.

وأضاف: لقد تابعنا صعود اللعبة تحت إشراف واستثمار الحكومة الصينية. لدينا الفرصة الآن مع كأس آسيا، لتطوير إرث حقيقي للعبة العالمية.

وتابع: سوف توفر البطولة مصدر إلهام لعشرات الملايين من الأطفال. كأس آسيا قد توفر منصة انطلاق للفرق الصينية الرائعة في المستقبل.. والأهم من ذلك أن تضع كرة القدم بمرتبة الرياضة الاولى في البلاد.

من جانبه، قال الصيني دو جاوكاي عضو مجلس فيفا: هذا رائع للصين، شرف كبير للصين استضافة كأس آسيتا 2023. نحن جاهزون وواثقون من استضافة بطولة ناجحة.

يذكر أن القرار جاء باجماع جمعيته العمومية غير العادية في العاصمة الفرنسية باريس على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي (فيفا).

يشار إلى أن الصين استضافت النهائيات في 2004 عندما بلغت النهائي وخسرت أمام اليابان 1-3، وكانت النسخة الأولى التي يشارك فيها 16منتخبا.