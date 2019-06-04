نائب أمريكي: القناع سقط عن قطر وقناتها الإرهابية

طلال الضوي(صدى):

شن جاك بيرغمان عضو مجلس النواب الأمريكي، هجومًا حادًا على قناة الجزيرة الإرهابية ودولة قطر بعد إثبات دعمهم الكامل للإرهاب مؤخرًا من خلال قناتهم الفضائية.

وقال ” بيرغمان ” في تصريحات له، إن قناة الجزيرة القطرية واصلت دعاياها لبعض الشخصيات التي تحرض على الإرهاب مثل يوسف القرضاوي وغيره.

وأضاف أن الأيام الماضية كشفت ملكية ” الجزيرة ” لأمير قطر، مؤكدًا أن القناع سقط عنهم وتأكد دعمهم للإرهاب من خلال بث أنباء تحريضية لضرب استقرار الدول.

وطالب عضو مجلس النواب الأمريكي، وزارة العدل بتسجيل قطر كوكيل أجنبي ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.