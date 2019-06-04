هيفاء وهبي تعتذر للجمهور وتطالبهم بالدعاء لها

بيروت(صدى):

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، توقفها عن أي نشاط فني خلال الفترة المقبل؛ بسبب وعكة صحية تتعرض لها منذ شهر تقريبًا.

ووجهت هيفاء وهبي على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اعتذار إلى جمهورها عن هذا الغياب، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر 2019.

وقالت في تغريدة لها ” أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر …خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمدلله على كل شئ ” .

واختفت هيفاء وهبي عن الأنظار منذ عدة أيام، إذ كان آخر ظهور لها في شهر رمضان من خلال جلسة تصوير ببدلة بيضاء وقفازات جلدية.