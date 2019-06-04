بالفيديو.. كيا تطرح نموذج جديد من ” Soul “

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة ” كيا ” ، عن طرح نموذجها الجديد من سيارات Soul الشهيرة، بهيكل معدل.

و يتميز الهيكل المعدل، بمصابيح الـ LED الضيقة مثبتة على الواجهة الأمامية، ومصابيح خلفية فريدة التصميم ممتدة على محيط الواجهة الخلفية.

وأصبحت قمرة السيارة مختلفة كليا، فيما زودت بمقاعد جلدية، و6 أكياس أمان أثناء الحوادث، وأنظمة صوتيات متطورة، و مقود رياضي، وواجهة قيادة مزودة بشاشة تعمل باللمس وأحدث أنظمة المولتيميديا.

ووُجد في السيارة، أنظمة تسخين للمقاعد والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، وحساسات لقياس الإضاءة الخارجية، وحساسات للمطر.