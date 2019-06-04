أمانة الرياض تعايد الأطفال المرضى وتشاركهم فرحة العيد

سعيد العجل(صدى):

زار فريق من أمانة منطقة الرياض، صبيحة أوّل أيام العيد، الأطفال المرضى في المستشفيات؛ لمشاركتهم وذويهم فرحة العيد وبهدف رسم البهجة على محياهم بعد أن منعهم المرض عن التواجد في الفعاليات التي تنظمها الأمانة في 30 موقعًا.

ووزعت أمانة الرياض الهدايا والحلوى على الأطفال المرضى بعد أن غلفتها بألوان فرائحية تنسجم مع مناسبة عيد الفطر المبارك، وسيستمر فريق الأمانة بزياراته الميدانية للمستشفيات خلال اليومين الثاني والثالث من أيام العيد، وستشمل زيارة مستشفى قوى الأمن ومستشفى الملك سلمان.

وأشارت الأمانة إلى أن زيارة الأطفال المرضى ومعايدتهم واجب إنساني، إذ لا تكتمل بهجة العيد إلا بمشاهدة ابتسامتهم المعبّرة، داعية الله جل وعلا أن يمنّ على جميع المرضى بالشفاء العاجل.

يُذكر أن أمانة منطقة الرياض تنضم خلال موسم العيد 220 فعالية متنوعة في مختلف أنحاء المدينة، تشمل الفعاليات العامة والمخصصة للعائلات والشباب والنساء والأطفال، كما تشارك العديد من الجهات الرسمية والأهلية في تنظيم العديد من الفعاليات ابتهاجًا بالعيد.