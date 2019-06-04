بالصور.. أم تقتل ابنتها بعد الاستعانة بابنة أخيها ذات الوزن الثقيل للجلوس عليها

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية، بالسجن 2 عامًا على أم بتهمة قتل ابنتها التي تبنّتها، عبر الاستعانة بانة اخيها ذات الوزن الثقيل للجلوس عليها.

وتفصيلًا، أجلست الأم ابنة أخيها على الفتاة البالغة 9 سنوات لنحو 10 دقائق ويبلغ طولها 99 سنتيمترًا وتزن أقل من 30 كيلوغرامًا، ما أدى إلى وفاتها بسبب نقص الأكسجين.

وأوضح الطبيب، أن تشريح الجثة أزهر أن الفتاة تعرضت للضرب المبرح في اليوم أو الأيام التي سبقت وفاتها، فيما تم سجن ابنة الأخ مدى الحياة بتهمة القتل من الدرجة الأولى.

وقضت المحكمة بسجن عضو ثالث من العائلة وهو الزوج لمدة 10 سنوات لدوره في وفاة الفتاة بتهمة القتل غير العمد والذي اعترف أنه لم يفعل شيئًا للتدخل واستمر في الإقرار بالذنب.