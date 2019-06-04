مليشيا الحوثي تخطط لانقلاب داخلي

فهمي محمد(صدى):

في تطور جديد يدل على قرب إزاحة رئيس المجلس الانقلابي باليمن مهدي المشاط، ترأس ابن عم زعيم الانقلابيين، محمد علي الحوثي، اجتماعاً لما يعرف بـ ” المجلس السياسي الأعلى ” .

ويترأس محمد علي الحوثي، الاجتماع بصفته عضواً في مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى)، رغم وجود أعضاء أسبق منه في المجلس، و وجود وزراء حكومة الانقلاب.

وكشفت مصادر مطلعة، أن اللقاء جاء ليكشف عن عمق الصراع بين أجنحة حكم الميليشيات الانقلابية، حيث يعتقد الحوثي أنه الشخص الأولى بمسك زمام الانقلاب ورئاسته وليس مهدي المشاط الذي يرى فيه الحوثي عدم أحقيته بذلك لجهة عدم انتمائه إلى سلالة زعيم الجماعة، وفقًا لـ ” الشرق الأوسط ” .

وأوضح المراقبين اليمنيين، كما أن مليشيا الحوثي الإرهابية لا تزال تحصل على دعم غير محدود من الأسلحة الإيرانية المهربة، بمعية خبراء يعملون على تطوير قدرات الجماعة وإعادة تجميع ما يصلها من طائرات مسيرة وصواريخ.