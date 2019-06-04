بالفيديو.. سمو ولي العهد لـ ” العسكريين المرابطين ” : جهودكم سبب الاستمتاع بالعيد

نايف السالم(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالعسكريين المرابطين على الحد الجنوبي خلال أول أيام عيد الفطر 2019.

ووجه سمو ولي العهد رسالة شكر وفخر إلى العسكريين المرابطين على الحد الجنوبي، مؤكدًا أن الجهد والتضحية التي يقدمونها لخدمة المملكة هي السبب في استمتاع كل مواطن ومقيم بأيام عيد الفطر 2019.

ودعا الأمير محمد بن سلمان للمرابطين على الحد الجنوبي في نهاية لقاءه، قائلًا ” كتر الله من أمثالكم ووفقكم دنيا وآخرة إن شاء الله، وأي شيء نقدر نقدمه نحن في الخدمة ” .