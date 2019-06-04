الكشف عن السوائل الواجب مراجعتها بالسيارة قبل رحلات العيد 

أميرة خالد(صدى):

تسعى مصر الكثير من الأسر لاستغلال أيام العطلات للسفر والتنزه وزيارة أفرع العائلة في المحافظات والمدن الأخرى.

وحث خبراء السيارات بالتأكد من السوائل بالسيارة لتفادي الأعطال المفاجئة خلال السفر؛ ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على أبرز السوائل التي يجب مراجعتها قبل الانطلاق بالسيارة

زيت المحرك له وظيفة هامة لا يمكن للمحرك أن يستغنى عنها بأي حال من الأحوال، فوظيفة زيت المحرك الرئيسية هي منع احتكاك اجزاء المحرك أثناء العمل، إضافة إلى امتصاص درجة حرارة المحرك التي ترتفع بشكل كبير أثناء العمل.

وخلال فحص زيت المحرك ستتمكن من الاطلاع على مجموعة من الأمور، أهم تلك الأمور هي معرفة منسوب زيت المحرك وهل يقف المنسوب عند حد الأمان أم أن المنسوب انخفض ما يشكل خطر على محرك السيارة.

وترتفع معدلات حرارة المحرك بشكل كبير أثناء العمل وخاصة عند القيادة لمسافات طويل وفي ظل درجات حرارة مرتفعة، ويوفر “الرادياتير” التبريد المطلوب للمحرك.

ويعمل سائل الرادياتير على استخراج الحرارة من المحرك وتبديدها من خلال المبرد، و من المحتمل أيضًا أن يؤدي انخفاض مستوى سائل التبريد إلى ارتفاع درجة الحرارة ، لذا تحقق من سائل التبريد و توقف تشغيله إذا لزم الأم

عندما تضغط على دواسة الفرامل، فإن السائل ينضغط داخل خطوط المكابح، ما يجبر منصات الفرامل على تثبيتها على الدوارات و إبطاء السيارة، و إذا لاحظت من قبل أن الدواسة لا تعمل بشكل جيد أثناء السفر، فقد يكون أحد الأسباب تلوث السائل، لذا تأكد من سلامة السائل واستبداله إذا لزم الأمر، و عمل صيانة دورية له.

وتستخدم السيارات الحديثة التوجيه المعزز لجعل تدوير العجلة سهل بأي سرعة، و لكن هذا السائل يمكن أن يصبح ملوثًا أيضًا، ما يجعل عجلة القيادة أقل استجابة، لذا ينصح بفحص سائل التوجيه وإجراء الصيانة الدورية له قبل السفر بالسيارة.نظافة زجاج السيارة الأمامي من أهم الأمور التي يجب مراعاتها، ذلك كي تكون قادرا على رؤية الطريق، ويعد التأكد من إضافة سائل تنظيف الزجاج الأمامي أمر أساسي للغاية.