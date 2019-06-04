بالفيديو.. ” إرهابي ” يهاجم دورية للجيش اللبناني ويقتل عسكريًا

بيروت(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة إطلاق النار على أحد العسكريين في الجيش اللبناني، في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأشارت تقارير محلية، إلى أن المهاجم عبدالرحمن مبسوط، بايع داعش، فيما أوضح الفيديو المهاجم وهو يطلق النار على دورية للجيش اللبناني، ويقتل عسكرياً.

ونفذ المهاجم، هجومًا على مواقع أمنية ليل الاثنين- الثلاثاء، انتهى بتفجير المنفذ نفسه بحزام ناسف كان يرتديه، بعد مقتل عنصرين من الجيش اللبناني واثنين من الأمن الداخلي.

و أطلق المهاجم النار باتجاه فرع مصرف لبنان ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ودورية لقوى الأمن.

وأعلن الجيش اللبناني، عن مقتل اثنين من عناصره وأحدهما ضابط، واصفًا الهجوم بـ ” الإرهابي ” .