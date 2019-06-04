الإطاحة بـ 53 متهما في قضايا تمس أمن الدولة خلال شهر رمضان

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الأجهزة الأمنية بالمباحث العامة، في أول أيام عيد الفطر 2019، الإطاحة بـ53 متهمًا في قضايا تمس أمن الدولة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم إيداع كافة الموقوفين في سجون المباحث العامة، لافتة إلى أن بينهم 34 مواطنيًا، و10 يمنيين، و3 باكستانيين، و2 من سريلانكا، وأردني وفلبيني وهندي.

كما أشارت إلى أن إجمالي الموقوفين في سجون المباحث العامة، بلغ 5201، منهم 4192 مواطنًا، 253 سوريًا، 347 يمنيًا، 73 مصريًا، 73 باكستانيًا، بالإضافة إلى جنسيات مختلفة.