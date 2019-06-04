هلال عيد الفطر المبارك يزين سماء المملكة .. الليلة

نايف السالم(صدى):

يزين هلال عيد الفطر المبارك، سماء المملكة والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء ومع الانتقال نحو بداية الليل.

وقال المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن الهلال سيرصد بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي وسيكون في حالة اقتران مع كوكب عطارد الذي سيقع إلى يمين القمر (بالنسبة للراصد) وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف: هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح عالياً ومرتفعاً في قبة السماء مقارنه بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاء بضوء خافت، ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وتابع: وكان القمر وقع في (الاقتران) يوم الإثنين 3 يونيو عند الساعة 01:01 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:01 صباحا بتوقيت غرينتش).

واستطرد: وفي مساء يوم غدا الأربعاء 5 يونيو سيلاحظ أن القمر قد غير موقعة نتيجة لحركته في مداره حول الأرض وأصبح قرب كوكب المريخ في حالة اقتران.

واستكمل: ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لغروب القمر مبكرا والذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

واختتم: وبمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سوف يزداد حجمه وهو في طريقة نحو البدر المكتمل وايضا سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليا مثل المشتري وزحل والعديد من النجوم البراقة .