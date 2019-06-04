 صدمة كبيرة لسيدة أجرت عملية تجميل لثدييها بعد بيع ذهبها وأثاث منزلها  

القاهرة(صدى):

أجرت سيدة عملية تجميل في الثدي، بأحد المستشفيات الخاصة في مصر، بعدما باعت ذهبها وأثاث منزلها، ولكن كانت النتيجة طلاقها وفقدانها ثدييها.

وتعود الواقعة عندما قررت السيدة أن تفاجئ زوجها، فأجرت عملية تجميلية بواسطة أحد الأطباء المشهورين وخرجت بدون ثديها، فتفاجأ الزوج وقام بتطليقها.

وتفصيلا : ” عانت السيدة من كبر بالثديين وعندما كانت تشاهد البرامج الطبية بالتليفزيون فقامت بالتواصل مع طبيب مشهور لإجراء الجراحة التجميلية لها وبالفعل تم تحديد موعد وقامت بعمل الفحوصات السابقة للجراحة وتم تحديد موعد لها لإجرائها ” .

وبعدما تمت إفاقتها فوجئت المجنى عليها باستئصال ” حلمة الثدي الأيمن وجزء كبير من الثدي الأيسر فانصدمت وفزعت من بشاعة المنظر، وتواصلت مع الطبيب لكنه كان يتهرب من الرد عليها.