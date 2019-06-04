بالفيديو.. ريماس منصور تثير الجدل باستعراض أغلى طقم ذهب

أميرة خالد(صدى):

استعرضت الفنانة ريماس منصور بمقطع فيديو لها طقم ضخم من الذهب خاص بها، مشيرة إلى أنهت قامت بشرائه من دبي.

وعلقت ” ريماس ” على مقطع الفيديو قائلة: ” طقم الذهب هذا أنا أخذته من 3 شهور من دبي وللحين ما لبسته.. وإن شاء الله رح ألبسه أول يوم العيد وأكشخ فيه وأصورلكم إياه ” .

وأضافت ” ريماس ” بمقطع الفيديو الذي نشرته على ” سناب شات ” : ” مشكلتي إني ما أحب إلا الأشياء الثقيلة، ولذلك لازم مناسبة كبيرة علشان ألبسه فيها.. عليا بالعافية.. شوفو شلون التفاصيل؟ ” .

وأثار المقطع الجدل بين المتابعين ووجهت لها انتقادات عديدة بأنها تحاول الاستعراض ولفت لفت الانتباه من خلال عرض ” أغلى طقم للعيد ” بحسب تعبيرها.