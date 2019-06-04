سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها: ” صورني عارية وباع الفيديوهات لأصحابه “
رفعت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بعدما اكتشفت بيع صورها عارية لأصحابه، قائلة: ” صدمة كبيرة تعرضت لها الزوجة بعد وضع كاميرات في غرفة نومها، وتصويرها عارية في أحضان زوجها وبيعها لأصحابه، مقابل مبالغ من المال ” .
ولفتت الزوجة: ” صبرت عليه كتير واستحملت إهانته ليا وضربه ” ، مشيرة إلى أنها لجأت لمحكمة الأسرة بعدما فقدت كل سُبل العون، محررةً دعوى للخلع ضده لقيامه بتصويرها عارية وهي في أحضانه.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4923 ] نشر منذ 17 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الابالله
اللهم اصلح احوال المسلمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41158 ] نشر منذ 16 دقيقة
طيب ياصدى اليوم عيد يعني الخبر مو مناسب مع هذا اليوم