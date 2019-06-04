بالفيديو.. منتخب كرواتيا يسخر من قميص برشلونة الجديد

نواف السالم(صدى):

كشف نادي برشلونة عن التصميم الجديد لقميصه، والذي ابتعد عن تصميمه التقليدي ليتجه إلى المربعات؛ ليتشابه مع قميص منتخب كرواتيا.

وعن ذلك، سخر منتخب كرواتيا من قميص برشلونة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلاً: ” محاولة جيدة.. لكن لا يمكنك التفوق على الأحمر والأبيض ” ، وذلك في إشارة إلى لوني قميص المنتخب الأوروبي.

وقال أيضًا بتغريدة أخرى: ” نحن متأكدون أن إيفان راكتيتش سيستمتع كثيرا بمجموعة برشلونة الجديدة ” ، وذلك لأن ” راكتيتش ” نجم خط وسط منتخب كرواتيا يلعب في صفوف برشلونة.

وفي ذات السياق، يرى الخبراء أن القميص الجديد لـ ” برشلونة ” يُعد ثورة على تصميمات ملابس برشلونة، الذي يتكون دائما من خطوط طولية، باستثناء موسم واحد ارتدى فيه اللاعبون قمصانا بخطوط عرضية هو 2015-2016.