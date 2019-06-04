فيصل بن عبد الرحمن يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

سعيد العجل(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبد العزيز ، رئيس مجلس غدارة جمعية (أعمال) للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز , وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد , والشعب السعودي الكريم ،

داعياً الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات ، وعلى الوطن بالعزة والتمكين والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وقال سمو الأمير فيصل إن ما تشهده المملكة من تطور ونماء في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لولاة الامر حفظهم الله .

لافتا أن الإنجازات التي تحققت والمتمثلة في الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان لهي خير دليل على المسار الاستراتيجي في الطريق الصحيح لرفعة الوطن ، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطن السعودي ، وهي دلالات مؤثرة تدفع الجميع لمزيدٍ من الجهد والعطاء والتفان والتكاتف بين أفراد المجتمع للارتقاء بهذا الوطن المعطاء وتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله

وفي ختام كلمته سأل سموه الباري عز وجل أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، بالصحة والعافية، وأن يجزيهما خير الجزاء ؛ لما يقدمانه لشعب المملكة وللإنسانية جمعاء ، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه ويديم عليها الأمن والأمان، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، ويعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والمسرات.​