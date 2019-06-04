سيث رولينز يتعرض لإصابة قوية قبل عرض WWE في المملكة 

ماجد محمد(صدى):

أصيب نجم WWE سيث رولينز في هجوم عنيف من بروك ليسنر “ مستر موني إن ذا بنك ” ، خلال منافسات عرض RAW الذي أُقيم، فجر اليوم الثلاثاء.

وظهر رولينز محمولًا من حلبة المصارعة بعد هجوم ليسنر القوي، ولم يتضح طبيعة إصابة سيث حتى الآن.

وجاءت إصابة رولينز قبل أيام من عرض WWE Super ShowDown المُقرر إقامته في المملكة، مساء يوم الجمعة المقبل، ويشهد نزالًا قويًا بينه وبين بارون كوربن.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ ملعب الجوهرة المشعة ” ، العرض المرتقب WWE Super ShowDown الذي سيشهد مشاركة العديد من الأسماء البارزة في عالم المصارعة الحرة، ومنهم أندرتيكر وجولدبيرغ.