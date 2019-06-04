العيد يتسبب بربكة للمسافرين على متن الطائرة المتجهة من الإمارات إلى مصر 

ابوظبي(صدى):

سادت حالة من الارتباك والفوضى بين ركاب الطائرة المتجهة من أبوظبي إلى القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث احتفلت الإمارات بعيد الفطر، الثلاثاء، إلى جانب المملكة والبحرين والكويت واليمن وقطر والجزائر.

وكانت دار الإفتاء في مصر أعلنت تعذر رؤية هلال شهر شوال، الاثنين، مبينة أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، لتنضم مصر إلى عدد من الدول في هذا الصدد، مثل تونس وسوريا والأردن والأراضي الفلسطينية.

وحول السؤال الأهم على متن الطائرات المتجهة قبل الفجر من الإمارات إلى مصر، بالنسبة للركاب المسلمين: ” هل نفطر مع الإمارات أم نصوم مع مصر؟ ”

ورأى البعض أن العبرة بجهة السفر وفضلوا استكمال اليوم صياماً، حيث لجأ آخرون إلى رخصة السفر وأفطروا، كما أنهم اعتبروا أن تحركهم من الإمارات بعد منتصف الليل يعني أنهم باتوا في أول أيام شوال فعلياً.