مجمع الأمل بالرياض يعايد نزلاءه ويدشن البرامج والأنشطة التأهيلية الموجهة لهم في العيد

محمد السعران(صدى):

نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ممثلا في إدارة العلاقات والإعلام الصحي بالتعاون قسم مع التأهيل الطبي والأنشطة وقسم التغذية وإدارة خدمات التمريض صباح اليوم الثلاثاء حفل معايدة بحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، والمساعد للشؤون العلاجية الدكتور حسن بن رافع الشهري وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المناوبين في العيد تبادل خلالها الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وشملت المعايدة جولة على أقسام تنويم المرضى حيث قدم لهم الدكتور القحطاني والمرافقين له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل وأن يعودوا لأهلهم وذويهم بصحة وعافية، حيث تمت زيارة مرضى الأقسام النفسية ومرضى أقسام الإدمان والمرضى المنومين في قسم الملاحظة، ومرضى الحماية المشددة والأقسام النسائية ومنزل منتصف الطريق وقسم الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان، ومركز الإخاء الاجتماعي لناقهي الأمراض النفسية.

ودشن المدير التنفيذي للمجمع برامج وفعاليات قسم التأهيل الطبي والأنشطة التي يستهدف بها نزلاء والنزيلات، ومراجعي ومراجعات الرعاية النهارية، وتستمر إلى التاسع من شهر شوال، تشمل منافسات وألعاب ترفيهية وحركية ورياضية ومسابقات ثقافية وبرامج اجتماعية داخل وخارج المجمع، ومشاركة للفرق التطوعية.

كما أقيم حفل معايدة

وأكد د. القحطاني أن ما يتم تقديمه للمرضى هو واجب إنساني على العاملين في المجمع لمشاركة إخوانهم المرضى فرحتهم بالعيد مشيرا للدور الكبير لمثل هذه المناسبات في دعم المرضى وبالتالي المساهمة في إنجاح البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم، وحث النزلاء على الاهتمام بالعلاج المقدم لهم والحرص على أن تكون لديهم الرغبة والدافعية في التعافي باعتبارها محفز مهم لعودة المدمن لأسرته ومجتمعه سليما معافى، مؤكدا أن جميع الموظفين دون استثناء هم موجودين لخدمة المرضى.

وقد أعرب المرضى عن تقديرهم لحرص إدارة المجمع والموظفين على مشاركتهم فرحة العيد وتقديم التهنئة لهم، والتضحية بقضاء العيد مع أسرهم من أجلهم، مؤكدين أن هذا له مردود إيجابي وهو محل تقدير منهم.

وقدم مجموعة من نزلاء مركز الإخاء الاجتماعي إهداء لإدارة المجمع عبارة عن عمل فني يحمل صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله.