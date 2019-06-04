رسميا.. ريال مدريد يضم ” يوفيتش ” بثاني صفقاته

نواف السالم(صدى):

أزاح ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء، الستار عن ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث قام بضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وعن ذلك، قال النادي: ” يدعم النادي الأبيض صفوفه بمهاجم كان الموسم المنصرم من أبرز مواهب الكرة الأوروبية ” .

وارتبط ” يوفيتش ” مع النادي بعقد يمتد لخمسة مواسم، وقدرت قيمة الصفقة بنحو 60 مليون يورو.

يٌذكر أن ” يوفيتش ” كان قد سجل 27 هدفًا في الموسم الماضي مع فرانكفورت في مختلف المسابقات، كما صنع 7 أهداف، وهو ثاني الصفقات الصيفية للفريق الإسباني.