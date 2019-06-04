هطول أمطار غزيرة وتدني في الرؤية على مكة والمدينة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة مكة المكرمة ” أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، تربة، رابغ، ميسان ” ، من هطول أمطار غزيرة يصاحبها أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية وتساقط للبرد والسيول ونشاط في الرياح السطحية.
وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم الثلاثاء من الساعة 12.00 للساعة 20.00 من نفس اليوم.
كما أوضحت أن الأمطار ستستمر في الهطول على المدينة المنورة بمناطق ” الحناكية، العلا، العيص، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، ينبع ” ، وذلك حتى الساعة 20.00 من اليوم الموافق 4/6/2019.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41165 ] نشر منذ 5 ساعات
الحمد لله. ذلحين علينا سيل الله يجعلها امطار خير وبركه
محمود[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 5 ساعات
في أي منطقة ؟؟
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5882 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يهنيكم ويجعلها امطار خير وبركه