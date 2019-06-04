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هطول أمطار غزيرة وتدني في الرؤية على مكة والمدينة

هطول أمطار غزيرة وتدني في الرؤية على مكة والمدينة
نايف السالم(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة مكة المكرمة ” أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، تربة، رابغ، ميسان ” ، من هطول أمطار غزيرة يصاحبها أتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية وتساقط للبرد والسيول ونشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم الثلاثاء من الساعة 12.00 للساعة 20.00 من نفس اليوم.

كما أوضحت أن الأمطار ستستمر في الهطول على المدينة المنورة بمناطق ” الحناكية، العلا، العيص، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، ينبع ” ، وذلك حتى الساعة 20.00 من اليوم الموافق 4/6/2019.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5882 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يهنيكم ويجعلها امطار خير وبركه

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