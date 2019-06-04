” القصبي ” يوجه رسالة للجمهور بعد انتهاء عرض الجزء الثاني من ” العاصوف ” 

الرياض(صدى):

بعث الفنان ناصر القصبي رسالة شكر لجمهوره، بمناسبة عرض آخر حلقات الجزء الثاني من مسلسله “العاصوف”، الذي أثار جدلاً واسعاً في المملكة خلال شهر رمضان.

وأضاف القصبي في تغريدة على حسابه في ” تويتر ” : ” شكراً لكم جميعاً ومشاعر الحب والتقدير التي أحاطتنا طوال عرض العاصوف، وباسمي وباسم فريق العمل أقول لكم شكراً لهذا الحب “.

وعايد جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قائلا: ” كل عام وأنتم جميعاً بخير وصحة وسلام “.

وأذاعت قناة ” mbc” أمس الإثنين الحلقة الأخيرة من مسلسل ” العاصوف ” ، بطولة الفنان ناصر القصبي ولفيف من نجوم الدراما، وتناول المسلسل حقبة السبعينيات والثمانينبات من القرن الماضي.