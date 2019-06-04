وزير الداخلية يعايد المنومين في مستشفيات قوى الأمن

محمد السعران(صدى):

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور/سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، معايدة وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز – وزير الداخلية حفظه الله للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك ،بحضور العميد/ فواز الميمان مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة. والعقيد طبيب/ محمد بن عبدالله الشريف مدير عام المستشفى وقدم الدكتور السحيمي هدايا بهذه المناسبة التي وجه سموه بتوزيعها على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي البقاء بالمستشفى.

ورفع الدكتور السحيمي شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على هذه اللفته الكريمه ومعايدة المرضى المنومين بمستشفيات قوى الأمن التي تركت اثرا حسنا في نفوس المرضى وتأتي تأكيدا لاهتمامه الدائم والملحوظ برجال الأمن في الصحة والمرض.

وقام المدراء المناوبون وممثلو العلاقات العامة بمستشفيات قوى وإنفاذاً للتوجيه الكريم بنقل تهاني سموه الكريم وتوزيع الهدايا بهذه المناسبة والدعاء لهم بالشفاء العاجل.