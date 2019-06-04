فايز المالكي يقدم مسرحية ” أبو قدحة ” في المدينة المنورة خلال أيام العيد

رشيدة المطيري(صدى):

في المدينة المنورة. تنظم الهيئة العامة للترفيه على مسرح العمودي في جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بدءاً من اليوم الثلاثاء الذي يوافق أول أيام عيد الفطر السعيد ١٤٤٠هـ ولمدة ثلاثة أيام، عرض مسرحية “أبو قدحة” للفنان فايز المالكي، وذلك ضمن فعاليات موسم العيد، ويشاركه البطولة كل من حمد المزيني ومحمد علي وخالد صقر وإلهام علي وعبدالعزيز الأحمد وفهد العصفور وحسن الضبعان.

ويأتي عرض المسرحية في قالب كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثها في حارة شعبية سعودية عن رجل “أرعن” (الفنان فايز المالكي) والذي يلقب بـ”أبي قدحة” من مفردة “القادح” الذي يتصرف ويأخذ قراراته برعونة دونما خوف أو تفكير حيث لا يدرك معنى الاعتدال أو معاني الاستقامة في الحياة، ويسعى وراء تلبية رغباته كيفما كانت دون أي تفكير أو تمييز بين الصواب والخطأ حتى أنه لا يلتفت لنصح القريبين منه من أهل الحارة خاصة صاحب “البقالة” (الفنان حمد المزيني) الذي يعتبر صديقا لوالده، مما يجعل صاحب مطعم البخاري أكبر علي (الفنان محمد علي) يطمع بمشاركته في مشروع وهمي للكسب السريع، بعدها يدخل “أبو قدحة” في مشاكل نظراً لعنجهيته وعناده إلى أن تقوده خطواته إلى تنظيمات خطيرة ومتآمرة تعمل في أجندتها ضد وطنه، وفي خضم ذلك يستفيق في اللحظة الأخيرة ليعود إلى رشده ويكتشف أنه كان على ظلال وانحراف ويبلغ عن التنظيمات المنحرفة ليعود بعدها لحياته الطبيعية ويتزوج ابنة خالته (الفنانة إلهام علي).

المسرحية من تأليف الكاتب محمد الفهادي وأخرجها مسرحياً المخرج خالد الباز وتبدأ عرضها من الساعة 9:30 مساء.