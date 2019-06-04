” الداود ” ينقل تحيات وزير الداخلية للمرضى المنومين بمستشفى قوى الأمن بالرياض

سعيد العجل(صدى):

نقل مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية –حفظه الله-، أثناء زيارته صباح اليوم للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقدم العميد الداود أثناء زيارته التي رافقه فيها ممثلين لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، والمدير الطبي ومدير إدارة الشؤون الإعلامية وعدد من المسؤولين بمستشفى قوى الأمن بالرياض ، عددًا من الهدايا وباقات من الورود التي وجه وزير الداخلية بتوزيعها على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقائهم في المستشفى.

كما استمع إلى ملاحظات المرضى ومرافقيهم عن خطط سير العلاج الخاصة بهم، والخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفى.

من جانبه، رفع العميد الداود خالص شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على حرصه واهتمامه الكبيرين برجال الأمن وذويهم المنومين في المستشفى، من خلال هذه اللفتة الكريمة التي أسعدتهم وتركت الأثر الحسن في نفوسهم جميعًا.

وقال: اهتمام سمو سيدي وزير الداخلية وتوجيهه الكريم بهذه الزيارة، يأتي تأكيداً على اهتمامه الدائم برجال الأمن الأبطال في السلامة والمرض، وهو ما نلمسه منه في كل وقت وحين، ونحن كمسؤولين نتشرف بالقيام بمثل هذه الزيارات التي نعدها واجبًا علينا نفخر به، إنفاذ لتوجيهات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم والتي توصي على الدوام بالاهتمام بالمواطنين بشكل عام وبشريحة رجال الأمن ومنسوبي وزارة الداخلية العزيزة على قلوب الجميع بشكل خاص”.

من جهتهم، عبّر المرضى عن سعادتهم بهذه اللفتة، إذ أعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم لسمو وزير الداخلية على هذه المبادرة ولما يلقونه من رعاية واهتمام من كافة منسوبي المستشفى.