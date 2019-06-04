بالفيديو.. مذيعة تقترب من محمد صلاح فظن أنها تقبله وردة فعله كانت مفاجئة!

ماجد محمد(صدى):

قام النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول بإجراء العديد من المقابلات التلفزيونية عقب الانتصار على توتنهام بهدفين نظيفين والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن أحد هذه اللقاءات كان مثيرًا للجدل.

والتقت مذيعة حسناء في الملعب مع صلاح، يبدو أنها لم تكن تسمعه من الضوضاء التي كانت في استاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد، حيث اقتربت منه قليلًا لكن صلاح اعتقد أنها ستقبله فابتعد برأسه، ورفع يده وكأنه يمنعها.

وكان ليفربول أنهى موسمًا مذهلًا بالحصول على أكبر لقب قاري بتغلبه على توتنهام هوتسبير في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي في مدريد، وعوض خسارته للقب الدوري الإنجليزي.

يذكر أن صلاح ثاني أسرع هدف في نهائي دوري الأبطال بعدما نفذ ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، فيما حسم ديفوك أوريغي الفوز في الدقيقة 87 بعدما صمد ليفربول أمام ضغط هائل من توتنهام.