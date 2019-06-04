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ميلشيا الحوثي تعتدي على 25 شخصا وتخطفهم .. والسبب ” إقامة صلاة العيد “

ميلشيا الحوثي تعتدي على 25 شخصا وتخطفهم .. والسبب ” إقامة صلاة العيد “
فهمي محمد(صدى):

شهدت مدينة صنعاء اليوم الثلاثاء جريمة جديدة لميلشيا الحوثي الإنقلابية ، إذ تم اختطاف 25 شخص بعد الإعتداء عليهم بالضرب والسبب لإقامتهم صلاة عيد الفطر .

وارجع شهود عيان السبب إلى اتباع المصلين بحي حزيز في صنعاء فتوى وزارة الأوقاف اليمنية بأن اليوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك ، فيما كانت فتوى الميلشيات الحوثية بأن غداً الأربعاء موعد عيد الفطر .

وقالوا انه تم محاصرة المسجد من قبل ملثمين حوثيين وقاموا بضرب المصلين بعد انتهائهم وسبهم ثم اقتادوهم بصحبة إما م المسجد المدعو ” المرهبي ” إلى جهة مجهولة .


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