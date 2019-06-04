أبرزها الجوال والهدايا.. الممنوعات على ضيوف حفل زفاف راموس 

طلال الغامدي(صدى):

أعلن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا عن زواجه من صديقته بيلار روبيو خلال عشرة أيام، حيث قام بتوزيع دعوات الزفاف على أكثر من 450 ضيفا لحفل الزفاف الذي سيكون واحدًا من أكثر الحفلات إثارة خلال العام.

طلب راموس وصديقته من الضيوف العديد من الطلبات، منها: عدم استخدام الهاتف المحمول للحفاظ على الخصوصية (سيتعين عليك تركه في حقيبة قبل الدخول إلى مقر الحفل)، سيكون هناك مجال لمكالمات الطوارئ (إذا لزم الأمر)، سيتعين على الضيوف الحضور مبكرًا، وفقًا لما ينص عليه بروتوكول حفلات الزفاف التي تقام نهارًا.

وحول ملابس العروسين، يحظر على النساء اختيار العديد من الألوان لفساتينهن، وكذلك ارتداء اللون الأبيض أو الأسود، ولا يمكن أن يكون لون الفستان أحمر أو ورديًا أو برتقاليًا أو أخضر.

وبالنسبة للرجال: عليهم جميعًا ارتداء معطف. في هذه الحالة، لا تتم الإشارة إلى الألوان.

وسيكون للحفل علامة خاصة وهي صورة حيوان ” وحيد القرن “ ، والذي يزين أيضًا صفحات الدعوات، والتي تم تقديمها في شكل كتيب تظهر فيها جميع أنواع التفاصيل حول الحدث الكبير.

ووفقا لقائمة الشروط: لا يريد الزوجان الحصول على هدايا زفاف، وقد سلطت الدعوات الضوء على حساب منظمة لليونيسف التي يعمل راموس سفيرًا لها بحيث يتبرع الضيوف لصالح هذه المنظمة.

وبشأن الفنانون المدعوون: ستقدم نينا باستوري المطرب الإسبانية الشهيرة أغنية للعروسين عند مدخل الكاتدرائية وستغني خلال الحفل تقريبًا. في الاحتفال اللاحق، سيحيي فريق AC / DC. الحفل خاصة وأن بيلار روبيو أحد أشد المعجبين بها، قد اتفقت مع الزوجين على إحياء الحفل مقابل مليون يورو، بينما الأطفال دون سن 18 عامًا لا يمكنهم الحضور.لا